Грошей знову не буде: про результати місії МВФ

Місія МВФ фактично завершилася без позитивного результату.
Іншими словами – грошей знову не буде. Причина дуже проста – Україна не виконала жоден із ключових структурних маяків.
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Особливо гостро цього разу постала проблема реформи ВРП, і недаремно. Вдумайтеся:
Як вишенька на торті ті самі депутати замість реформи КСУ пхають туди на вакантні місця своїх ставлеників, всупереч Конституції і висновку Венеційської комісії.
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Я вже не кажу про все, що відбувається з ОАСК. Це взагалі окрема тема. Очевидно, що МВФ це все добре бачить і чує.
Скажіть, а ви б на місці МВФ дали гроші країні, яка так себе поводить?