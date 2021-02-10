Місія МВФ фактично завершилася без позитивного результату.

Іншими словами – грошей знову не буде. Причина дуже проста – Україна не виконала жоден із ключових структурних маяків.

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Без реформ і грошей не буде

Особливо гостро цього разу постала проблема реформи ВРП, і недаремно. Вдумайтеся:

У червні 2020 оприлюднений текст Меморандуму з МВФ, де Україна зобов'язалася реформувати корумповану ВРП до жовтня 2020 року.

З вересня 2020 лежать без руху два законопроєкти про реформу ВРП: один в ОП (ніякий), інший в Мінюсті (набагато кращий). Жоден з них не внесений в ВР досі, через п'ять місяців.

У кінці минулого року МВФ уже відмовляв Україні в грошах , однією з причин чого була відсутність прогресу в питанні ВРП. За цей час питання не зрушилося ні на міліметр.

, однією з причин чого була відсутність прогресу в питанні ВРП. За цей час питання не зрушилося ні на міліметр. Замість цього депутати (а точніше голова комітету Костін і голова ВР Разумков) щосили пхають через Раду проєкт № 3711-д, який замість реформи, яку ми обіцяли, дає зашквареній ВРП ще більше повноважень.

Як вишенька на торті ті самі депутати замість реформи КСУ пхають туди на вакантні місця своїх ставлеників, всупереч Конституції і висновку Венеційської комісії.

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Я вже не кажу про все, що відбувається з ОАСК. Це взагалі окрема тема. Очевидно, що МВФ це все добре бачить і чує.

Скажіть, а ви б на місці МВФ дали гроші країні, яка так себе поводить?