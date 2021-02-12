Громадянський конфлікт: телеканал "НАШ" перевірять через виступ Азарова

Телеканал "НАШ" перевірять через виступ Миколи Азарова 15 грудня 2020 року. В ефірі програми "Марафон" Азаров заперечив участь Росії у війні на Донбасі.

Відповідальність Росії за збройну агресію Азаров переклав на Збройні сили України. У повідомленні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення мовиться, що такі заяви є розпалюванням ворожнечі.

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Перевірка телеканалу "НАШ" триватиме з 26 лютого до 12 березня 2021 року.

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Слова Азарова можуть призвести до зростання рівня агресії на окупованих територіях Донбасу та в інших регіонах України.

Окрім того, у своєму виступі Азаров заявив, що в Україні "громадянський конфлікт, а під час громадянського конфлікту заборонено використовувати збройні сили".

Ведучі "Марафону" Артем Нікіфоров та Ольга Веремій не звертали уваги на слова Азарова. У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заявили, що ведучі "проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію".

Азаров є постійним гостем телеканалу "НАШ".

Політик неодноразово озвучував свою позицію щодо війни на Донбасі, тому її має знати керівництво "НАШ".

Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння,

– мовиться повідомлення.