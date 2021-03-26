У Харкові 26 березня засудили громадянина Узбекистану. Його визнали винним у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Іноземцю присудили 12 років в'язниці.

Публічне обвинувачення озвучила прокуратура. А вирок виніс Київський районний суд Харкова. До теми Штучний інтелект захищатиме жінок в Індії від домагань: чому цей крок критикують Детальніше про подію Зґвалтування було ще 11 травня 2020 року.

Це сталось на вулиці Журавлівський узвіз у Харкові.

Повідомляють, що 26-річний громадянин Узбекистану напав на 15-річну дівчину та зґвалтував її.

Вирок суду набирає сили, коли сплинуть терміни можливості його оскаржити. Останні гучні випадки зґвалтувань На Київщині 19 березня поліцейські затримали громадянина Азербайджану, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Потерпіла просто переплутала простий автомобіль із таксі.

Поліцейські Харкова арештували чоловіка, якого підозрюють у жорстокому зґвалтуванні 22-річної жінки. Злочин стався 13 листопада 2020 року. Підозрюваного розшукували понад 3 місяці.

У Києві 4 березня за спробу зґвалтування 10-річної школярки затримали заступника директора школи. Чоловік напав на дитину в її під`їзді, однак вона змогла втекти.

У Слов'янську засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Він проведе у в’язниці 15 років. Окрім цього, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.