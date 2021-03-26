У Харкові громадянин Узбекистану зґвалтував 15-річну дівчину: йому дали 12 років
У Харкові 26 березня засудили громадянина Узбекистану. Його визнали винним у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Іноземцю присудили 12 років в'язниці.
Джерело:Прокуратура Харківщини
Публічне обвинувачення озвучила прокуратура. А вирок виніс Київський районний суд Харкова.
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Детальніше про подію
- Зґвалтування було ще 11 травня 2020 року.
- Це сталось на вулиці Журавлівський узвіз у Харкові.
- Повідомляють, що 26-річний громадянин Узбекистану напав на 15-річну дівчину та зґвалтував її.
- Вирок суду набирає сили, коли сплинуть терміни можливості його оскаржити.
Останні гучні випадки зґвалтувань
- На Київщині 19 березня поліцейські затримали громадянина Азербайджану, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Потерпіла просто переплутала простий автомобіль із таксі.
- Поліцейські Харкова арештували чоловіка, якого підозрюють у жорстокому зґвалтуванні 22-річної жінки. Злочин стався 13 листопада 2020 року. Підозрюваного розшукували понад 3 місяці.
- У Києві 4 березня за спробу зґвалтування 10-річної школярки затримали заступника директора школи. Чоловік напав на дитину в її під`їзді, однак вона змогла втекти.
- У Слов'янську засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Він проведе у в’язниці 15 років. Окрім цього, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.
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