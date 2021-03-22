Влада на місцях буде вирішувати, чи забороняти громадський транспорт, – ЗМІ

Уряд хоче, аби питання щодо роботи громадського транспорту під час локдауну вирішувала влада на місцях. Повноваження щодо цього планують передати від уряду по вертикалі в місцеві органи самоврядування.

Про те, що повноваження щодо транспорту хочуть делегувати владі на місцям, повідомили джерела в уряді. Кабмін має найближчим часом зібратися з цього приводу.

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Зазначається, що засідання Кабміну з цього питання планують провести в понеділок, 22 березня. Мінінфраструктури разом з Міністерство охорони здоров'я з іншими органами переглянуть питання транспорту.

Підкреслимо: про те, що заборону курсування громадького транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше.

У про те, що заборону курсування громадького транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше. КМДА, наприклад, вимагали, аби це рішення скасували через загрозу колапсу.

Як курсує транспорт у червоній зоні

Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення заборонені.

Пасажирів можна перевозити у легковиках, проте не більше, ніж 5 осіб разом з водієм.

Дозволено курсувати службовим або орендованим авто.

Спецзалізничні рейси у внутрішньому сполученні курсують за погодження з МОЗ та Мінінфраструктури.



Які ще обмеження діють у червоній зоні карантину / Інфографіка 24 каналу