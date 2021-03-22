Влада на місцях буде вирішувати, чи забороняти громадський транспорт, – ЗМІ

Джерело:Інтерфакс-Україна
Уряд хоче, аби питання щодо роботи громадського транспорту під час локдауну вирішувала влада на місцях. Повноваження щодо цього планують передати від уряду по вертикалі в місцеві органи самоврядування.
Про те, що повноваження щодо транспорту хочуть делегувати владі на місцям, повідомили джерела в уряді. Кабмін має найближчим часом зібратися з цього приводу.
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Зазначається, що засідання Кабміну з цього питання планують провести в понеділок, 22 березня. Мінінфраструктури разом з Міністерство охорони здоров'я з іншими органами переглянуть питання транспорту.Підкреслимо: про те, що заборону курсування громадького транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше.
Які ще обмеження діють у червоній зоні карантину / Інфографіка 24 каналу