Влада на місцях буде вирішувати, чи забороняти громадський транспорт, – ЗМІ
Уряд хоче, аби питання щодо роботи громадського транспорту під час локдауну вирішувала влада на місцях. Повноваження щодо цього планують передати від уряду по вертикалі в місцеві органи самоврядування.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про те, що повноваження щодо транспорту хочуть делегувати владі на місцям, повідомили джерела в уряді. Кабмін має найближчим часом зібратися з цього приводу.
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Зазначається, що засідання Кабміну з цього питання планують провести в понеділок, 22 березня. Мінінфраструктури разом з Міністерство охорони здоров'я з іншими органами переглянуть питання транспорту.
Як курсує транспорт у червоній зоні
- Регулярні та нерегулярні транспортні перевезення заборонені.
- Пасажирів можна перевозити у легковиках, проте не більше, ніж 5 осіб разом з водієм.
- Дозволено курсувати службовим або орендованим авто.
- Спецзалізничні рейси у внутрішньому сполученні курсують за погодження з МОЗ та Мінінфраструктури.
Які ще обмеження діють у червоній зоні карантину / Інфографіка 24 каналу
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