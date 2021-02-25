У людей вривається терпець, – громадський активіст Сініцин про акції на підтримку Стерненка

Громадський активіст та волонтер Роман Сініцин вважає, що ескалація після оголошення вироку Сергію Стерненку лише продовжиться. Люди не заспокояться, адже розуміють, що кожен може опинитись за ґратами за проукраїнську позицію.

Сініцин прокоментував в інтерв'ю події, які відбувались на Банковій 23 лютого.

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Люди ставлять себе на місце Стерненка

Тоді під час зіткнень силовиків з протестувальниками постраждали близько 4 десятків людей.

Ескалація продовжиться, оскільки у людей вривається терпець. Вони ставлять себе навіть на місце Стерненка: кожного можуть незаконно ув’язнити за проукраїнську позицію. Реакція громадян передбачлива, бо у них не залишається аргументів,

– пояснив Сініцин.

Звісно, наголосив активіст, є ще юридична сторона питання. Проте, оскільки засідання апеляції ще не буде, то Стерненко пробуде за ґратами щонайменше тижні.

Росія інтерпретує ситуацію на свій лад

Сініцин наголошує, що можливі різні сценарії щодо використання країною-агресором ситуації зі Стерненком. У будь-якому разі, вони інтерпретують усе на зручний для себе лад.

Гадаю, справа Стерненка для влади є game changer: Зеленський, Венедіктова, Аваков, які контролюють основні вертикалі в цій країні, здогадувались, до чого це може призвести. Вийшли тисячі людей. І це перетворилося на наймасовішу акцію за останні кілька років,

сказав Сініцин.

Акція на Банковій переросла у сутички

Зазначимо, що акції протесту на підтримку Сергія Стерненка стартували у день оголошення йому вироку – 23 лютого. Найбільш напружена ситуація була у Києві на Банковій – під Офісом Президента. Учасники акції зіткнулись з правоохоронцями. Активісти палили фаєри та кидали сніжки і пляшки, правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

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