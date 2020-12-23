Законопроєкт про територіальну оборону передбачає створення надійної оборони держави. Військові самостійно не можуть забезпечити захист і останні 7 років їхньої оборони це довели. Тому українці мали б брати участь в охороні районів, де вони проживають.

Територіальна оборона дозволить мати розгалужену систему охорони держави, яка передбачає залучення громадян до оберігання власної родини та території. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в ефірі 24 каналу.

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За його словами, територіальну оборону створюють для громад, районів та областей, тому їхні представники також повинні брати в цьому процесі активну участь. Усе через те, що першочергово мовиться про їхню безпеку.

Як зазначив Кривонос, наразі планують, що безпеку на всій території України дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб. Однак для цього потрібен час.

Це не війська постійної готовності, а вихідного дня. Мовиться про людей, які протягом тижня займаються своїми справами, а на вихідних навчаються та готуються десь 40 – 45 днів протягом року,

– наголосив Кривонос.

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Він зазначив, що цивільні, які пройшли перевірку та підготовку, якраз і є "кістяком" безпеки держави.

Що передбачає законопроєкт

Кривонос заявив, що позиція законопроєкту полягає у створенні окремої територіальної оборони без підпорядкування сухопутним військам. Причиною є те, що з сухопутними військами під час війни достатньо проблематично створити додаткові сили.

"Нехай сухопутні війська зараз займають безпосередньо війною", – наголосив він.

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Як додав Кривонос, законопроєкт передбачає, що його фінансуватимуть коштом бюджету Міністерства оборони та місцевих бюджетів.