Україна запронувала "План спільних кроків" – задля деталізації мінських домовленостей щодо Донбасу. Російська сторона разом з представниками ОРДЛО просуває "дорожню карту". За словами віцепрем'єра Олексія Резнікова, офіційний Київ виступає проти цього документа.

"План спільних кроків" значно спростив би переговори

"План спільних кроків", розроблений українською стороною, має на меті деталізацію мінських домовленостей. Якби документ погодили, це значно спростило б перемовини. Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

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Вони (Росія – 24 канал) написали так звану "дорожню карту", а потім від імені їхніх підшефних … подали альтернативну "дорожню карту". А Борис Гризлов (представник Росії в ТКГ – 24 канал) на пряме запитання до нього, чи він дає свій письмовий план, сказав, що свого не дає, а підтримує те, що написано російськими представниками Луганська та Донецька,

– пояснив Резніков

Згодом сказане Гризловим, розповів Резніков, уточнив його заступник. Мовляв, наразі позиція Кремля така, а згодом вона може змінитись.

Група під керівництвом Мореля має розробити план дій

Уся ТКГ дійшла до компромісу – доручити групі під керівництвом посла П'єра Мореля розробити план дій.

Чому ми проти "дорожньої карти"? Навіть такої назви. Тому що 2016 року під час саміту лідерів нормандського формату в Берліні було домовлено, що сторони пишуть дорожню карту якраз щодо імплементації мінських домовленостей,

– пояснив Резніков.

Пропозиції до мінських домовленостей можуть вносити радники лідерів країн норманського формату. Вони й написали дорожню карту.

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Україна вже працює над реінтеграцією Донбасу

Зазначимо, що раніше Резніков повідомив, що Україна вже діє за планом "Б" щодо Донбасу. Мовиться насамперед про реінтеграцію регіону ще до того, як його покинуть російські збройні формування.