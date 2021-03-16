Грицак відреагував на "плівки Медведчука – Суркова", у яких звучить його ім'я

Колишній очільник СБУ Василь Грицак відреагував на новий аудіозапис розмов нібито Віктора Медведчука із Владиславом Сурковим. У цих "плівках" фігурує його ім'я.

Грицак підтвердив, що у 2014 році як заступник глави СБУ контактував із так званим "міністром оборони" окупантів Володимиром Кононовим. Спілкувалися про обмін полоненими.

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Які подробиці Грицак розповів про обмін

Колишній глава СБУ підкреслив, що цей обмін готувався досить довго, понад місяць. Він зауважив, що обов'язковою умовою російської сторони було введення Медведчука до складу ТКГ.

"Як гаранта того, що всі домовленості, які обіцяє Україна, будуть виконані. Тоді, за рішенням президента, Медведчука включили до складу Тристоронньої контактної групи", – пояснив Грицак.

Коли обмін готувався, ми справді мали декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни – 24 канал) доволі успішно,

– підкреслив він.

Водночас додав, що при цьому до процесу не включали політичне керівництво – ні України, ні так званих "республік". Рішення ухвалювали "на оперативно-тактичному рівні".

"Я добре пам'ятаю цей обмін. Є фото й відео, де ми в районі Ясинуватої на нейтральній території. Був я, Кононов, Медведчук, "Альфа" українська, їхні бойовики", – пригадав колишній очільник СБУ.

Окупантам не передавали "готівку", – Грицак

Грицак також наголосив, що передачу "готівки", про яку згадується у розмові нібито Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював із представниками угруповань окупантів.

Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі "готівку" не мовилося,

– запевнив СБУшник.

"Нас можна звинуватити у чому завгодно, тільки не у таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас", – підкреслив колишній голова відомства.

Пояснити це, за його словами, можна доволі просто. В Україні досі продовжується робота проти російської п'ятої колони та проти Росії як країни-агресора.

. 7 липня 2014 року Грицак призначили на посаду першого заступника голови СБУ. З липня 2015 року по червень 2019 року він очолював відомство.