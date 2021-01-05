Виконувач обовʼязків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук назвав спробою тиску порушене проти нього кримінальне провадження. Його він отримав одразу, як підписав підозру.

Вона стосувалася справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Про це Грищук розповів в інтерв'ю "Бабелю".

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Що відомо про кримінальну справу

Грищук уточнив, що про сам факт порушення кримінального провадження слідчими Державного бюро розслідувань дізнався зі ЗМІ. Воно ґрунтується на статті про притягнення до відповідальності завідомо невинної особи, тобто Татарова.

Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає "невинуватої особи" (справа щодо Грищука порушили за статтею про притягнення до відповідальності завідомо невинної особи – 24 канал), усі рішення обґрунтовані,

– заявив Грищук.

Справа Татарова: головне