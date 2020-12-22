Ніяких колядок: у Греції посилили обмеження на свята, щоб стримати поширення COVID-19
У Греції заборонили традиційне колядування у різдвяний сезон. Це потрібно, щоб запобігти поширенню COVID-19. Водночас церкви працюватимуть на Різдво, Новий рік і Богоявлення.
Однак у церквах діятимуть обмеження на кількість людей. Про це повідомляє Ekathimerini.
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Заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас сказав, що обмеження на кількість людей у церквах відрізнятиметься від розміру церкви.
У невеликих церквах можуть перебувати 25 осіб, а у великих соборах – 50. Використання маски буде обов'язковим протягом усього ритуалу.
Водночас комендантська година з 21:00 до 5:00 залишиться в силі. Хардаліас сказав, що поліція буде проводити посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання цих заходів у святковий період.
Яка ситуація з COVID-19 у Греції
- Станом на 22 грудня Греція перебуває на 62 сходинці світового рейтингу за темпами поширення коронавірусу.
- За минулу добу на коронавірус захворіли 525 людей. Ще 85 хворих, на жаль, померли.
- Від початку пандемії зафіксували 132 430 хворих, з них 4 340 людей померли, ще 9 989 осіб одужали.
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