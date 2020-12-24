"Давно про це мріяв": греко-католики Чернівців вперше відзначать Різдво 25 грудня
У Чернівецькій єпархії церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія вперше святкуватимуть Різдво 25 грудня.
Таке рішення парафіяни прийняли спільно з настоятелем отцем Василем Гасинцем. Про це повідомляє Risu.
Актуально Парафія УГКЦ в Івано-Франківську відзначатиме Різдво 25 грудня
Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок,
– наголосив отець.
Що ще сказав Гасинець
- Глава УГКЦ Блаженніший Святослав чітко озвучив позицію щодо святкування Різдва за григоріанським календарем: ініціювати це мають самі миряни.
- Відзначати Різдво 25 грудня – це можливість прожити свято "з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії".
- Однак 7 січня у храмі також буде урочисте богослужіння, адже до змін люди мають звикати поступово.
- Починаючи з 2020 року акцент робитимуть на Різдво саме 25 грудня.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter