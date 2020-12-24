У Чернівецькій єпархії церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія вперше святкуватимуть Різдво 25 грудня.

Таке рішення парафіяни прийняли спільно з настоятелем отцем Василем Гасинцем. Про це повідомляє Risu.

Актуально Парафія УГКЦ в Івано-Франківську відзначатиме Різдво 25 грудня

Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок,

– наголосив отець.

Що ще сказав Гасинець