Гранатомети і велике число обстрілів: на Донбасі знову було неспокійно

Упродовж минулої доби 23 січня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували перемир'я. Мовиться виключно про обстріли. На щастя, втрат серед українських воїнів немає.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 24 січня повідомив пресцентр Операції Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 23 січня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Південного проросійські найманці вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Гнутового бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

У районі Водяного, що на Приазов'ї окупанти обстрілювали українських військових із підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Опитного використали ручний протитанковий гранатомет.

Про факти порушення режиму припинення вогню вже повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби 24 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,

– наголошують у штабі.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 24 січня

У 2020 році через обстріли бойовиків на Донбасі загинули щонайменше 50 військових. Крім того, 11 січня 2021 року біля Пісків від кулі снайпера загинув старший солдат Олег Андрієнко.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу