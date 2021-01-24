Упродовж минулої доби 23 січня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували перемир'я. Мовиться виключно про обстріли. На щастя, втрат серед українських воїнів немає.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 24 січня повідомив пресцентр Операції Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

Важливо У ТКГ назвали 3 головні проблеми у переговорах із Росією

Де та з чого били окупанти 23 січня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Південного проросійські найманці вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Гнутового бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

У районі Водяного, що на Приазов'ї окупанти обстрілювали українських військових із підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Опитного використали ручний протитанковий гранатомет.

Про факти порушення режиму припинення вогню вже повідомили представників ОБСЄ. Відбулося це через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби 24 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.