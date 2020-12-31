В Офісі генпрокурора розповіли деталі справи щодо гранат під дверима квартири матері активіста-антикорупціонера Віталія Шабуніна. Інцидент трапився ввечері 30 грудня в Рівному.

Що кажуть в Офісі генпрокурора про подію

За даними слідства, біля дверей квартири, де мешкає мати Віталія Шабуніна, було виявлено 2 предмети. Вони були схожими на гранати й пластикову коробку, перемотані скотчем. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Під дверима матері Шабуніна виявили предмети, схожі на гранати / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

У результаті мешканців було евакуйовано. На місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

За фактом інциденту Рівненська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Мовиться про статті Кримінального кодексу щодо погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї.



Поряд із гранатами лежала пластикова коробка: обидва предмети було перемотано скотчем / Фото пресслужби Офісу генпрокурора ​

Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають. Також заплановано вибухово-технічну та молекулярно-генетичну експертизи.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

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Попередньо, в корпусах гранат вибухівки фахівці не виявили / Фото пресслужби Офісу генпрокурора ​

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