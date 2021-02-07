Грабіжник із Закарпаття відібрав в дитини телефон, але хлопчик не розгубився: як він вчинив

Джерело:Нацполіція Львівщини
У одному з сіл Пустомитівського району Львівщини грабіжник викрав у дитини телефон. Втім хлопчику вдалось його отримати назад.
Зловмисник нахабно вирвав з рук телефон дитини. Про інцидент повідомили патрульні.
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За їхніми словами, хлопчик не розгубився і дав собі раду. Малий відштовхнув грабіжника і забрав свою річ назад, адже вона не належала чоловіку.
Згодом до хлопця підійшов його батько. Дитина розповіла про інцидент і він одразу подзвонив правоохоронцям. На той момент злодій вже втік на своїй машині. Постраждалий вказав поліцейським напрямок, куди вирушив чоловік.
До речі, ним виявився уродженець із Закарпаття. Йому 31 рік і він родом з Ужгорода. Правоохоронці спіймали його на трасі Київ – Чоп.
Він був на жовтій машині та віз металобрухт, з якого виднілася ванна. За ним і розпізнали втікача. Чоловіка супроводили у відділок для встановлення обставин. Згодом стало відомо, що постраждалі відмовилися писати заяву.
Дитина забрала в грабіжника телефон / Фото Патрульна поліція Львівщини