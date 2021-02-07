У одному з сіл Пустомитівського району Львівщини грабіжник викрав у дитини телефон. Втім хлопчику вдалось його отримати назад.

Зловмисник нахабно вирвав з рук телефон дитини. Про інцидент повідомили патрульні.

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За їхніми словами, хлопчик не розгубився і дав собі раду. Малий відштовхнув грабіжника і забрав свою річ назад, адже вона не належала чоловіку.

Згодом до хлопця підійшов його батько. Дитина розповіла про інцидент і він одразу подзвонив правоохоронцям. На той момент злодій вже втік на своїй машині. Постраждалий вказав поліцейським напрямок, куди вирушив чоловік.

Куди подівся злодій

До речі, ним виявився уродженець із Закарпаття. Йому 31 рік і він родом з Ужгорода. Правоохоронці спіймали його на трасі Київ – Чоп.

Він був на жовтій машині та віз металобрухт, з якого виднілася ванна. За ним і розпізнали втікача. Чоловіка супроводили у відділок для встановлення обставин. Згодом стало відомо, що постраждалі відмовилися писати заяву.



Дитина забрала в грабіжника телефон​ / Фото Патрульна поліція Львівщини