Гра в наперстки: як Україна намагається обманути МВФ

В новинах повідомляють, що місія МВФ завершилась безрезультатно. Ніколи такого не було і от знову!

Дійсно, після дев'яти провалених програм співпраці, зовсім неочікуваний результат.

Реокмендуємо! Зеленський слухає покидьків: як звільнення Ситника вплине на співпрацю з США та Європою

Україна регулярно стріляє собі в ногу

Починаючи з 1995 року, Україна мала 10 програм з МВФ (не враховуючи чинної), і з них лише за однією програмою у далекому 1996 році ми отримали всі 100% траншів. По інших 9 програмам задля уникнення ймовірності дефолту владі було простіше домовитися про нову програму з новими обіцянками, ніж виконувати взяті на себе зобов'язання.

По чинній програмі все було прогнозовано ще в листопаді 2020, коли щоб хоч якось викрутитися з складної ситуації з фінансуванням дефіциту бюджету нас виручив ЄС, проавансувавши 600 млн євро під чергову порцію обіцянок. Але за ці 3 зимових місяці нічого не змінилося, і необхідних законів так і не ухвалено: ні по ВРП, ні по ВККС, немає законно обраних на конкурсах керівників САП та ДБР (їх очільники є у статусі в.о.), не вирішено питання КСУ і далі по пунктах.

Як Україна "виконує" умови МВФ?

Може знайдеться який-небудь радник або експерт, який казатиме, що меморандум з МВФ з нашого боку повністю виконаний, та МВФ самі винні, бо не хочуть нам транш давати, то для таких "експертів" наведу кілька цитат з меморандуму:

1. "Кінець жовтня 2020 року – Запровадити зміни до Закону про Вищу раду правосуддя (ВРП) для вдосконалення процесу відбору, забезпечуючи бездоганну репутацію та доброчесність членів".

2. Кінець листопада 2020 року – Прийняти зміни до Закону про банківську діяльність, підготовлені за координацією з МВФ та співробітниками Світового банку: (i) усунути прогалини щодо належної практики корпоративного управління відповідно до Базельських рекомендацій...(i) запровадити нову структуру капіталу (з відповідним графіком реалізації..."

Обидва цих зобов'язання української влади не виконані, стадія їх втілення у життя – реєстрація законопроєктів у ВР з номерами 3711 та 4367 відповідно.

3. Хоч і без строку виконання, але ж було зобов'язання передати розгляд оскаржень рішень центральних органів влади з окружного адміністративного суду міста Києва до Верховного суду. Тут є лише заяви президента, поки що навіть законопроект не зареєстрований.

4. "Ми зобов'язуємося системно застосовувати схему ціноутворення, що базується на ринкових принципах без жодної верхньої граничної цінової межі." Це про адмін регулювання ціни на газ 6,99 грн за куб.м., хоча при системному та правильному плануванні, зокрема і політики субсидій для людей, січневій ситуації з тарифами можна було запобігти іншими методами.

Окрім того, є питання і з бюджетом, зокрема нереалістичні показники зростання ВВП, і курс долара у 29,1, дефіцит, який МВФ просив зменшити на 2021 рік. І Уряд скоротив, зменшивши, серед іншого, дотацію ПФУ і не надавши йому жодних компенсаторів (збільшення МЗП уже було закладене у першому читанні бюджету), в результаті Пенсійний фонд очікувано закінчив січень з "дірою" у 2 млрд грн.

Прочитайте МВФ поїхав, але грошей не залишив

Така очевидна гра в наперстки з МВФ, привела до логічного результату. І це не дивно.

От чому дійсно можна було б дивуватися – це якби швидко і якісно ухвалили закони по судовій реформі, Конституційному Суду, антикорупційним органам, які потрібні в першу чергу нам, в Україні, для покращення бізнес-клімату, щоб кожен громадянин чи підприємець відчував себе захищеним.