Загострення чи гра з "дияволом": чи можливий гострий конфлікт між США та Росією

Після того, як президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна "вбивцею", Росія викликала свого посла із США та почала вимагати вибачень від глави Білого дому. Водночас в США заявили, що не мають наміру висилати посла з Москви для консультацій. Експерти кажуть, що конфлікт двох держав може негативно вплинути й на Україну.

Все це може призвести до загострення стосунків між Росією та США. Ми розпитали експертів про те, як буде надалі розвиватися ситуація та чи вплине конфлікт двох держав на Україну.

Також важливо Назвав Путіна вбивцею: Кремль вимагає від Байдена вибачень за "хамство"

Чи буде загострення конфлікту між США та Росією

Відносини між Росією та США ніколи не були надто теплими та товариськими. Втім, з приходом до влади Джо Байдена вони лише погіршилися, адже новий президент Сполучених Штатів Америки аж ніяк не вдовольняє Росію.

Єгор Брайлян, історик та журналіст, зазначив, що американо-російські відносини з приходом до влади Джо Байдена в США істотним чином зменшилися в контактах зважаючи на декілька факторів. Поточною причиною є арешт та засудження опозиційного політика Олексія Навального. Тільки-но прийшовши до влади, Байден заявив про те, що Америка повернулася – ізоляціонізм часів Трампа змінився інтернаціоналізмом, тобто більшою увагою до союзників та дотримання союзницьких зобов'язань.

Відкликання послів у Вашингтоні та Москві є лише початком дипломатичного протистояння, адже куди важливіше економічні санкції. 17 березня міністерство економіки США заявило про істотне зменшення російського імпорту,

– пояснив Брайлян.

Він додав, що санкції – це така річ, яка працює добре в середньостроковій перспективі (20-30 років), а не може дати миттєвого ефекту через декілька років. Звісно, США змушені тримати контакт з росіянами через ядерний фактор (переговори з Іраном відносно нової угоди, де Британія, Франція та Німеччина маневрують, але не мають чіткої позиції на відміну від американців).

Варто зазначити, що відносно новою сферою протистояння Росії та США є Арктика, де про свої інтереси заявляє й Пекін. Недарма американо-китайська зустріч 18 березня відбулася саме на Алясці. Китай прагне використати Росію задля доступу до інфраструктури задля торгівлі через Північний Льодовитий океан.

Вашингтон тепер хоче, щоб європейські союзники теж вписалися в жорсткому курсі щодо Москви. В цій ситуації молодці лише британці, які в новій глобальній стратегії, представленій 16 березня чітко позначили Китай та Росію загрозами національної безпеки. Зараз для Москви головна мета – виграти геополітично від лобіювання власної вакцини в Євросоюзі, легітимізувавши її в очах Заходу та ВООЗ,

– говорить Брайлян.

Лілія Брудницька, експертка Центру структурної політології "Вибір", зазначила, що жодних правових та політичних наслідків такий обмін люб’язностями між Байденом та Путіним мати не буде. Вони ведуть складну та поки що малозрозумілу ідеолого-політичну гру, у ході якої, з одного боку, вводяться санкції, а з іншого, розкручується антиамериканська тематика.

Для Володимира Путіна важливо зберегти більшість у Держдумі та нейтралізувати прозахідного Навального. Антиамериканська та антизахідна кампанії – це чудові інструменти досягти цієї мети. Формально загострення між РФ та США може бути та навіть мати документальний вияв, але поки що говорити про суттєве фактичне погіршення відносин зарано,

– говорить Брудницька.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", вважає, що загострення стосунків між двома країнами вже почалося і стрімко набирає обертів. Він каже, що, оскільки Росія має не багато способів для відповіді США, слід очікувати нових інформаційних атак, кібератак, військового загострення в гарячих точках, тобто в Україні, Сирії, Лівії тощо. Росія може спробувати діяти та всередині США, організовуючи чергові зливи компроматів, акції радикальних організацій, просуваючи тези про конспіративні теорії.

Вони будуть використовувати міжнародні організації на кшталт ООН як ще один майданчик для протидії Сполученим Штатам і загалом західним демократіям, продовжувати розколювати суспільства в демократичних країнах через вплив на їх внутрішню політику під час виборів чи референдумів, тобто Кремль залучатиме свій традиційний арсенал, і робитиме це у співпраці зі своїми союзниками, передусім із Китаєм,

– пояснив Сінченко.

Як ситуація вплине на Україну

Лілія Брудницька зазначає, що Україна стає м’ячиком між двома супердержавами, навіть між трьома, якщо додати Китай. Україна ризикує остаточно втратити суб’єктність, оскільки будь-яка помилка у реагуванні на цю складну гру між США та РФ викличе серйозні політичні та економічні наслідки для неї.

Припустимо, офіційно Київ підтримає Байдена. Відразу Путін звинуватить Україну у підігруванні США. Якщо Київ промовчить, можуть бути незадоволені окремі кола у Штатах, чого наші політики бояться як вогню. Зрештою, ми бачимо, що Київ питає поради у "третіх осіб", зокрема президента Литви. Київ розуміє, що краще утриматися від різких офіційних заяв щодо США та РФ та зосередитися на внутрішніх проблемах,

– говорить Брудницька.

Дмитро Сінченко зазначив, що у США приділятимуть більше уваги для тиску на українські еліти та вимагатимуть продовження справжніх інституційних реформ та протидії корупції, Москва влаштовуватиме провокації як на фронті, так і в середині України, залучаючи свою агентуру та "п'яту колону".

Нас чекатиме боротьба всіх з усіма, несподівані союзи та постійні ще наполегливіші спроби дестабілізації ситуації. Питання в тому, як на це все реагуватиме чинна влада? Якщо і далі продовжуватиметься політика "і вашим і нашим", тобто санкції проти російської агентури, і водночас репресії проти патріотів, якщо проросійські діячі в оточенні президента зберігатимуть свої посади, а корупціонерів "відмазуватимуть" від НАБУ, то це не сприятиме стабільності, а навпаки, призведе до стрімкого падіння нинішнього режиму,

– говорить Сінченко.

Що сталося між США та Росією: