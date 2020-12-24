Чимало українців все частіше зіштовхуться з питанням щодо того, коли святкувати Різдво. Україна є однією із небагатьох країн світу, яка має в календарі 2 дати щодо християнського свята.

У православних християн та греко-католиків відповідне свято – 7 січня, водночас римо-католики відзначають Різдво 25 грудня. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Актуально Парафія УГКЦ в Івано-Франківську відзначатиме Різдво 25 грудня

Проте для деяких українців обидві дати є святковими. Дехто розповів, що через те, що родичі живуть закордоном – для них звичним є святкування Різдва і 25 грудня, і 7 січня.

Дві дати Різдва

Православні, католики та інші християнські церкви у світі відзначають Різдво 25 грудня. В колах вищого духовенства України останніми роками також обговорюють можливість переходу на єдину дату святкування.

Однак не всі українці готові погодитися з відповідними рішеннями духовенства. Проте є громадяни, які переконані, що для того, аби шанувати традиції і звичаї – потрібно знати історію, яка у відповідному питанні веде до 25 грудня.

Святкування 25 грудня

І католики і православні насправді святкують Різдво 25 грудня, утім за різними календарями. Вже понад 100 років світ живе за григоріанським календарем, який визнали у більшості країнах світу, стосується це й України.

Однак громадяни України переважно святкують релігійні свята "за старим стилем" – юліанським календарем, який відстає від іншого на 13 днів. Утім релігієзнавці зазначили, що перехідний період вже почався.

Те що ми ставимо собі питання: "А коли?" – це вже свідчить про те, що ці зміни відбуваються. Однак для людей питання переходу на один з календарів стосується самоідентифікації,

– розповіла релігієзнавиця Ганна Кулагіна-Стадниченко.

Православні парафіяни проти переходу

Згідно з соціологічними опитуваннями, понад половина православних парафіян не підтримують перехід своєї церкви на григоріанський календар, зокрема й проти святкування Різдва наприкінці грудня.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній зазначав, що наразі немає перехідного періоду. "Коли церква до цього дозріє, коли віряни до цього дозріють, звичайно – тоді буде відповідне рішення", – сказав він.



Деякі парафіяни не підтримують перехід на григоріанський календар / Скриншот з відео

Експерти з релігійних питань зауважили, що українці, які вірують, хоч і мають бути активними у віросповіданні, ухвалити рішення мусить церква. За словами релігієзнавиці Ганни Кулагіни-Стадніченко, багато пересічних парафіян, які активно не залучені до процесу – чекають від церкви наказу щодо переходу на певний календар.

Побоювання церкви

Водночас церква боїться розділення. Предстоятель православної церкви України сказав, що змушувати вірян до переходу не мають права. Утім під час Богослужінь вони активно проводять роз'яснювальні роботи з парафіянами, пояснюючи різницю та необхідність переходу у майбутньому.

Ми бачимо, що в інших помісних церквах, які свого часу перейшли на новий календар, є певні розділення. Залишились ті, яких називають "старостильниками", –

сказав предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Впевнені кроки до переходу

В Україні 3 роки тому католицьке Різдво, а саме 25 грудня, визнали державним вихідним. Для громадян різдвяні ярмарки з різноманітними смаколиками та символічними атрибутами є вже звичними. Однак – все більше схожими на європейські традиційні ярмарки.

Водночас практику прикрашати оселі в Україні перейняли із Заходу. Все це – маленькі, утім впевнені кроки до переходу. Релігієзнавці та власне й церква, хоч ні не називають термінів, та все ж кажуть, що перехід відбудеться.

Також з переходом на григоріанський календар зміниться не лише дата святкування Різдва, а й інших релігійних дат – наприклад, Миколая діти чекатимуть вже не 19, а 6 грудня.



З переходом зміниться дата святкування релігійних дат / Скриншот з відео