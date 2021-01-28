Чи готові українці протестувати та яким способом: опитування

В акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Водночас рівень готовності за рік знизився на 10%.
Джерело: КМІС
За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у грудні 2020 року 57,1% українців були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Водночас рік тому таких громадян було 49%
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Взяти участь респонденти готові у таких формах соціального протесту:
Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту – у Південному регіоні (62,6% не готові до протестів). Водночас найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів).
Чи готові українці протестувати / Інфографіка КМІС
У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).Відзначимо! У грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові були брати участь 44% дорослих жителів України.