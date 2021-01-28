В акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Водночас рівень готовності за рік знизився на 10%.

Джерело: КМІС

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у грудні 2020 року 57,1% українців були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Водночас рік тому таких громадян було 49%

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Чи готові українці протестувати

Взяти участь респонденти готові у таких формах соціального протесту:

участь у виборчій компанії – 15,8%;

збір підписів під колективними відозвами – 12,7%;

участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях – 10,1%;

бойкот рішень органів влади – 3,2%;

участь у страйках – 3%;

пікетування державних органів влади – 2,9%;

участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях – 2,6%;

загроза страйком – 2%;

створення незалежних від владних структур збройних формувань – 1,9%;

голодування – 1,7%;

захоплення будівель – 1,1%.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту – у Південному регіоні (62,6% не готові до протестів). Водночас найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів).



Чи готові українці протестувати / Інфографіка КМІС

У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).

Відзначимо! У грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові були брати участь 44% дорослих жителів України.

Як відбувалось опитування: коротко