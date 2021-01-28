Чи готові українці протестувати та яким способом: опитування
В акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Водночас рівень готовності за рік знизився на 10%.
Джерело: КМІС
За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у грудні 2020 року 57,1% українців були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Водночас рік тому таких громадян було 49%
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Чи готові українці протестувати
Взяти участь респонденти готові у таких формах соціального протесту:
- участь у виборчій компанії – 15,8%;
- збір підписів під колективними відозвами – 12,7%;
- участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях – 10,1%;
- бойкот рішень органів влади – 3,2%;
- участь у страйках – 3%;
- пікетування державних органів влади – 2,9%;
- участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях – 2,6%;
- загроза страйком – 2%;
- створення незалежних від владних структур збройних формувань – 1,9%;
- голодування – 1,7%;
- захоплення будівель – 1,1%.
Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту – у Південному регіоні (62,6% не готові до протестів). Водночас найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів).
Чи готові українці протестувати / Інфографіка КМІС
У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).
Як відбувалось опитування: коротко
- Опитування з 4 по 8 грудня 2020 року проводив Київський міжнародний інститут соціології по всій Україні (виняток – окуповані Росією території).
- Відбувалось опитування методом CATI. Це телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.
- На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів провели 2001 інтерв'ю.
- Статистична похибка вибірки не перевищу 2,4%.
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