Україна не готова скасовувати закріплений в Конституції курс на членство в НАТО. Однак може внести зміни в Основний закон у питанні статусу Донбасу.

Чи можлива зміна Конституції у питанні Донбасу

Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times розповів, на які поступки Україна може піти у питанні Донбасу.

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За словами президента, у мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в нормандських теж. Тому це питання не розглядають.

Щодо змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з мінськими угодами, на це ми готові,

– зазначив глава держави.

Однак уточнив, що змінювати Конституцію в тому напрямку, про який говорять у Росії Україна не буде. "Тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден", – додав Зеленський.

На які компроміси може піти Україна

На думку глави держави, всі зміни, передбачені Мінськом у межах децентралізації в Конституції, у країні вже здійснюють.

Я це говорив президенту Росії. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання,

– заявив президент.

Він наголосив, що компроміси для надання Донбасу більших преференцій можливі. "Нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію", – уточнив Зеленський.

Але звернув увагу на те, що у всіх компромісах має бути логіка та результат.

Довідка. Верховна Рада 15 грудня продовжила до кінця 2021 року дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, непідконтрольних офіційному Києву.