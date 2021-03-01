Чи готова Україна до можливої відповіді Росії через санкції проти Медведчука

Україна готова до можливої відповіді зі сторони Росії на санкції, введені проти Віктора Медведчука. Зокрема, це стосується і ймовірного силового сценарію.

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич запевнив, що влада готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

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Готовність України до відповіді Кремлю

Збройні сили України здатні нас захистити, й Україна не буде одна в протидії Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує,

– заявив Завітневич.

Він вважає, що агресія спричинить нові санкції проти Росії.

Водночас представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш переконаний, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій. На його думку, воно пов'язане не конкретно з санкціями проти близького до Володимира Путіна політика, а загалом зі зміною позиції України до конфлікту.

Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, бо не може зрозуміти як себе вести, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді,

– додав Гармаш.

Та уточнив, що Москва спершу робить, а "потім буде думати, чи правильно б'ють і чи потрібно було взагалі бити".

Санкції проти Медведчука: основне