Чи готова Україна до можливої відповіді Росії через санкції проти Медведчука
Україна готова до можливої відповіді зі сторони Росії на санкції, введені проти Віктора Медведчука. Зокрема, це стосується і ймовірного силового сценарію.
Джерело:"РБК-Україна"
Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич запевнив, що влада готова до будь-яких варіантів розвитку подій.
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Готовність України до відповіді Кремлю
Збройні сили України здатні нас захистити, й Україна не буде одна в протидії Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує,
– заявив Завітневич.
Він вважає, що агресія спричинить нові санкції проти Росії.
Водночас представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш переконаний, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій. На його думку, воно пов'язане не конкретно з санкціями проти близького до Володимира Путіна політика, а загалом зі зміною позиції України до конфлікту.
Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, бо не може зрозуміти як себе вести, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді,
– додав Гармаш.
Та уточнив, що Москва спершу робить, а "потім буде думати, чи правильно б'ють і чи потрібно було взагалі бити".
Санкції проти Медведчука: основне
- РНБО 19 лютого наклала санкції на політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Причиною називають фінансування тероризму.
- Тоді ж вирішили, що Україна поверне частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". А вже 24 лютого на тимчасове зберігання його прийняла "Укртранснафта".
- Останнім часом ситуація на Донбасі відчутно загострилася – бойовики збільшили обстріли, є багато поранених українських захисників, загиблі. Більше про ситуацію на окупованих територіях читайте тут.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна не боїться кроків російського президента Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо Віктора Медведчука.
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