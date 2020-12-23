Впевнена, що ніяких проблем в період січневого локдауну не виникне і ми не станемо свідками потрясінь у фінансовому секторі.

Що зробив НБУ під час весняного карантину

Відразу скажу, що ще навесні, коли Уряд ввів жорсткий карантин, Національний банк прийняв цілий ряд антикризових рішень для підтримки банківської системи та економіки в цілому. Заходів було так багато, що недавно ми між собою жартували: потрібно було залишити щось для наступного локдауну. Більшість з цих заходів продовжують діяти і сьогодні, а дію деяких ми продовжили.

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По-перше, ще навесні ми розширили можливості банків для отримання кредитів рефінансування. Суттєве зниження облікової ставки зробило рефінансування більш доступним для банків. Ми вважали, що у кризовий період ми маємо забезпечити високу ліквідність банківського сектору.

Цей інструмент стає дедалі популярнішим серед банків, ставши для них основним каналом підтримки ліквідності. Ми будемо готові і надалі підтримувати банки.

По-друге, розуміючи, що окремі галузі економіки можуть зупинитися, а населення тимчасово втратить доходи, у банків виникнуть проблеми з обслуговуванням кредитів. Відповідно буде негативний вплив на рівень кредитного ризику та капітал. Тому ми тимчасово послабили наші вимоги до оцінки кредитного ризику.

По-третє, ми відтермінували введення додаткових регуляторних вимог, скасували на період карантину всі перевірки і ще багато чого.

Як банки працюватимуть у період січневого локдауну?

Банки також якісно зробили свою "домашню роботу", майже миттєво перевівши більшість своїх сервісів в онлайн. При цьому вони забезпечили роботу необхідної кількості відділень, банкоматної та термінальної мережі.

Тож, банки навчилися працювати і в умовах жорсткого карантину. І я впевнена, що ніяких проблем в період січневого локдауну не виникне і ми не станемо свідками потрясінь у фінансовому секторі.

Отже, тепер до пакету антикризових заходів, які ми ухвалили під новий жорсткий карантин.

По суті, ми продовжили дію попередніх рішень в частині послаблень до оцінки кредитного ризику. Вони стосуються оцінки фінансового стану божників, реструктуризації кредитів та оцінки заставного майна.

Ми надали рекомендації до реструктуризації кредитів позичальників, які постраждали від карантинних обмежень. Банки зможуть не поширювати ознаки дефолту на тих клієнтів, з якими будуть проведені реструктуризації. У випадку з населенням реструктуризацію можна провести до кінця квітня, бізнесу - до кінця травня.

Ця норма не нова. Вона вже діяла до кінця листопада. Банки мають розуміти, що умови реструктуризації повинні враховувати фінансовий стан боржників, і не бути гіршими для позичальника, ніж попередні умови.

Крім того, ми відтермінували подання до НБУ та спростили сам процес складання Планів відновлення діяльності.

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Дистанційний режим нарад, тестування керівників, подача документів в електронному вигляді в період дії карантину стосується як банків, так і небанківських фінансових установ.

Ніяких додаткових обмежень не буде. Тож банківська система готова до роботи в умовах посиленого карантину.

Бережіть себе і своїх близьких!

Джерело: Facebook