Гостинний двір можуть передати Мінкульту: Ткаченко хоче зробити з нього музей

Міністр культури Олександр Ткаченко попросив передати Гостинний двір Мінкульту. Політик хоче створити на його базі музей сучасного мистецтва та культурий хаб.

Джерело: Олександр Ткаченко

Реалізувати це можна у межах проєкту "Великої реставрації". Тому Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. аби передати Гостинний двір Мінкульту.

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Що каже Ткаченко

Міністр Ткаченко запевнив, що об'єкт не передадуть під приватну забудову.

Для того, щоб ні у кого не виникало сумнівів, кожен наш крок обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно,

– сказав Ткаченко.

За словами політика, міністерство вже веде діалог з громадськими організаціями. Зокрема, з ГО "Музей сучасного мистецтва", яка представляє інтереси художників, кураторів, критиків, мистецтвознавців, музейників.

Що робитимуть далі

Міністр зауважив, що планують підписати Меморандум між сторонами найближчим часом. Крім того, політик додав, що потрібно вберегти Гостинний Двір від долі чергового торговельного центру в історичному центрі столиці.

"Звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі Гостинного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостинний Двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни", – підсумував Ткаченко.

Що відомо про Гостинний двір