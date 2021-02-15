У Горлівці вибухнув автомобіль одного з ватажків бойовиків "ДНР", – ЗМІ

В окупованій Горлівці 15 лютого вибухнув автомобіль командира батальйону "народної міліції ДНР". Російські ЗМІ пишуть, що є постраждалий серед ватажків бойовиків.

За інформацією одного з російських ЗМІ, внаслідок вибуху постраждав комбат бойовиків Сергій Попов. Він більш відомий під позивним "Довгий".

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Ймовірно, саморобний вибуховий пристрій заклали під автомобіль. Пристрій спрацював зранку 15 лютого.

Чи є жертви внаслідок вибуху

За непідтвердженою інформацією російських журналістів, Сергій Попов отримав поранення. А от псевдо заступник міністра інформації "ДНР" Данило Безсонов заявив, що вибух стався, коли "Довгий" віз доньку до школи. Дитина теж постраждала і перебуває в лікарні.

Місце вибуху в окупованій Горлівці / Фото з російських телеграм-каналів

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