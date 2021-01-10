Карпатська вершина Піп Іван зустріла 10 січня з температурою повітря у -14 градусів. Гору покриває сніг, і, за словами експертів, у деяких місцях є загроза сходження лавин.

Працівники Явірницького пошуково-рятувального відділення провели зондування снігового профілю на горі Піп Іван. Про це інформують у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

Тим часом На Закарпатті зберігається загроза сходження лавин: де слід бути обережними

Зокрема, експерти провели тест компресією на ступінь лавинної небезпеки.

Роботи проводились на північно-східному схилі гори Піп Іван на висоті 2009 метрів над рівнем моря. За результатами тесту визначено 2 ступінь лавинної небезпеки. Сніговий покрив закріплений добре, але сходження лавин ймовірне через високі додаткові навантаження на крутих схилах,

– мовиться у повідомленні.

Станом на ранок 10 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, є невелика хмарність. Температура повітря впала до -14 градусів. Вітер північний, 1 – 2 метри на секунду.

Зауважимо, що на сніг та мороз в Україну прийдуть вже наступного тижня. Температура повітря буде поступово знижуватися, а вже всередині тижня по всій території України очікується сніг.

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Щоправда, у Карпатах він випав ще перед Різдвом. Приміром, у Буковелі намело аж 40 сантиметрів снігу.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу