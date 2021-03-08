Горбачову треба сказати добре слово, – Кравчук похвалив лідера СРСР

Перший Президент України Леонід Кравчук заявив, що останньому лідеру СРСР Михайлу Горбачову потрібно сказати добре слово. Українці нібито мають подякувати йому за те, що він запустив процеси, які призвели до підписання Біловезьких угод і розвалу Радянського Союзу.

Це Кравчук сказав в ефірі одного з українських телеканалів. Він додав, що сама перебудова не могла змінити все кардинально.

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"Перебудова дала тільки єдиний результат, який я дуже ціную – вона відкрила людям, журналістам, історикам, творчому потенціалу країни розуміння того, що треба щось змінювати", – зауважив він.

За словами Кравчука, у час розпаду Радянського Союзу важко було дати однозначну відповідь про те, у який спосіб люди хочуть все змінювати. Однак першими таке бажання показали ЗМІ.

Я пам'ятаю, ми чекали щодня газету "Правда" – такого ніколи не було, щоб газета "Правда" критикувала перших секретарів обкомів партії. Це був поштовх до можливих перетворень. За це Горбачову треба сказати добре слово,

– заявив перший президент.

Він запевнив, що без Горбачова нібито не було б тих перетворень, які відбулися.

"Він набрався мужності, енергії і сили, напевно, розуміючи, чим це може завершитися, але він цей крок зробив", – наголосив Кравчук.

"Не було б, напевно, з'їзду народних депутатів, не було б Єльцина, інших людей, не було б Біловезької пущі, не було б багато такого, що сталося завдяки ось цьому кроку Горбачова, який відкрив країну для можливих перетворень", – підсумував перший президент.