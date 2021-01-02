На Івано-Франківщині врятували жінку, яка сама пішла у гори та загубилася. Це сталося ввечері 1 січня поблизу міста Яремче.

Повідомлення про те, що жінка заблукала, надійшло до надзвичайників о 19:40, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Жінка приїхала з Київської області – відпочивала разом з групою туристів у одному з готелів Яремче. Вона вирішила без супроводу піднятися на гору Явірник. Проте втратила орієнтування та заблукала.

З'ясувати, де саме перебуває жінка, вдалося за допомогою мобільного зв'язку. По неї відправили рятувальників Яремчанського пошуково-рятувального відділення.



Туристка заблукала у горах біля Яремча / Фото ДСНС

Туристку знайшли 1 січня о 22:05 поблизу гори Явірник. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій супроводжували її аж до готелю.

Інцидент у Славську

У перший день нового року у Славському, що на Львівщині, зупинилася канатна дорога. Через аварію у пастці опинилися 74 людини, серед них були діти.

Все сталося через те, що вийшла з ладу трансформаторна підстанція. Для того, аби усунути несправність, рятувальникам знадобився час. Згодом ДСНС опублікувало відео порятунку.