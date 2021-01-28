Збирав компромат на Байдена: Google заблокував українця, який співпрацював з адвокатом Трампа

Пошуковий сервіс Google заблокував особисту сторінку дипломата Андрія Теліженка. Українець співпрацював з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
Джерело: фейсбук Андрія Теліженка
Ексспівробітник посольства України в США збирав у нашій державі компромат на новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
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У мережі він виклав скрін-шот, на якому видно, що особистий обліковий запис Теліженка відключений і повернути його "до життя" можна лише через суд.
Google заблокував сторінку Андрія Теліженка / Скрін-шот з фейсбука дипломата
Свобода та демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена. Ми будемо продовжувати на незалежних платформах,
– підписав публікацію Теліженко.