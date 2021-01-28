Збирав компромат на Байдена: Google заблокував українця, який співпрацював з адвокатом Трампа

Пошуковий сервіс Google заблокував особисту сторінку дипломата Андрія Теліженка. Українець співпрацював з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Джерело: фейсбук Андрія Теліженка

Ексспівробітник посольства України в США збирав у нашій державі компромат на новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

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Google повідомив Теліженку про блокування сторінки

У мережі він виклав скрін-шот, на якому видно, що особистий обліковий запис Теліженка відключений і повернути його "до життя" можна лише через суд.



Google заблокував сторінку Андрія Теліженка / Скрін-шот з фейсбука дипломата

Свобода та демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена. Ми будемо продовжувати на незалежних платформах,

– підписав публікацію Теліженко.

Що відомо про Андрія Теліженка

У жовтні 2020 року Держдепартамент США відкликав візу Андрію Теліженку, який тісно співпрацював з адвокатом 45-го глави Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Він шукав компромат на новообраного американського президента Джо Байдена.

У січні 2021 році США внесли дипломата до санкційного списку.

Також раніше Теліженко працював консультантом в олігарха Павла Фукса. До слова, сьогодні Фукс має статус нев'їзного на територію США.

Раніше Facebook і Twitter вже заблокували сторінки Андрія Теліженка. Наразі його облікові записи відображаються як "недоступний" та "профіль не існує", відповідно.



Санкції США: список / Інфографіка 24 каналу