Збирав компромат на Байдена: Google заблокував українця, який співпрацював з адвокатом Трампа
Пошуковий сервіс Google заблокував особисту сторінку дипломата Андрія Теліженка. Українець співпрацював з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
Джерело: фейсбук Андрія Теліженка
Ексспівробітник посольства України в США збирав у нашій державі компромат на новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
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Google повідомив Теліженку про блокування сторінки
У мережі він виклав скрін-шот, на якому видно, що особистий обліковий запис Теліженка відключений і повернути його "до життя" можна лише через суд.
Google заблокував сторінку Андрія Теліженка / Скрін-шот з фейсбука дипломата
Свобода та демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена. Ми будемо продовжувати на незалежних платформах,
– підписав публікацію Теліженко.
Що відомо про Андрія Теліженка
- У жовтні 2020 року Держдепартамент США відкликав візу Андрію Теліженку, який тісно співпрацював з адвокатом 45-го глави Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Він шукав компромат на новообраного американського президента Джо Байдена.
- У січні 2021 році США внесли дипломата до санкційного списку.
- Також раніше Теліженко працював консультантом в олігарха Павла Фукса. До слова, сьогодні Фукс має статус нев'їзного на територію США.
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