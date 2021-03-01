Відстояти проукраїнські інтереси, – депутат розповів, чому міськради хочуть заборонити ОПЗЖ

До президента України, Ради національної безпеки і оборони та міністерства юстиції звернулось кілька місцевих та обласних рад. Вони вимагають заборонити партію Віктора Медведчука – "Опозиційна платформа – За життя".

Таке звернення – це вияв волі чернівчан. Таку думку висловив депутат Чернівецької міської ради Іван Гончарюк.

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Відстояти проукраїнські інтереси

За його словами, такий заклик – назрілий. Чернівецька міська рада у своєму зверненні підкреслила те, про що говорять, але формально не приймають.

У стані війни важливо відстояти проукраїнські інтереси,

– зазначив Гончарюк.

Він зауважив, що міська рада багато спілкувалась з виборцями та військовими, тому відстоює їхні інтереси.

Проукраїнські сили висловили позицію

"Я вважаю, що у Чернівецькій міській раді більшість – проукраїнських сил, які висловили свою позицію щодо 5-ої прокремлівської колони", – наголосив Гончарюк.

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Він також додав, що таке питання назріло вже давно. Це, як зауважив депутат, звичне, нормальне явище, яке є проявом проукраїнської позиції усіх регіонів.