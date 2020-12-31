Уряд Гончарука – наймолодший за всю історію України з наймолодшим очільником на додачу. Він протримався лише пів року. Олексій Гончарук сам подав у відставку, а на заміну йому прийшов уряд Денис Шмигаля.

Втім, у кожного уряду є свої сильні та слабкі сторони. Таку думку висловив політолог Олег Саакян в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі.

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Заміна урядів та Зеленський

За його словами, очевидно, що ініціатором був Зеленський і зараз система його "перетравлює". Тому що, фактично, після відставки Гончарука глава держави вирішив реставрувати "кучмівський" олігархічний консенсус.

Він пояснив: "У такому випадку президент є балансером між олігархами. Втім, Зеленський не врахував, що тоді державні інституції були сильнішими, а олігархи були слабшими".

Сам процес зміни системи – це ще не поглинання. Зараз Зеленський лише вступив із нею (системою, – 24 канал) в бій, а в результаті у "договорняк",

– вважає Саакян.

Який уряд кращий

На думку політолога, будь-який уряд – неідеальний. А в уряду Гончарука та уряду Шмигаля є свої сильні сторони. Наприклад, як каже Саакян:

► Уряд Шмигаля – це уряд людей, які більше знаються на проблематиці. Вони є більш професійними. Але при цьому по кожному є свій шлейф та є свої корупційні ризики. Цей уряд – виконавців.

► Уряд Гончарука – менш корупційний і більше запеклий до реформ. Він багато речей ускладнював, бо люди були налаштовані на системні зміни.