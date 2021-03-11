Прикордонники Сумського загону затримали 10 березня чоловіка, що перевіз через кордон зо 2 десятки птахів. Голуби були обкільцьовані і, ймовірно, мали стати учасниками спортивних змагань.

Місцевий житель повідомив, що побачив невідому особу біля державного кордону поблизу Гаврилової Слободи, що у Середино-Будському районі. На місце прибув патруль, який і затримав правопорушника.

Читайте також Херсонець незаконно возив людей в окупований Крим

Через кордон перенесли 20 декоративних голубів

Виявилось, що 43-річний житель прикордонних територій з собою прихопив 2 картонні коробки, у яких сиділи 20 декоративних голубів.

Прикордонники виявили, що усі птахи – обкільцьовані. На кільцях мітка – RUS SRSG 2020. Це свідчить про належність до "Союзу російських спортсменів-голубоводів".

Чоловік каже, що голубів випадково знайшов

Пояснення правопорушника виявились дуже неправдоподібними. Каже, що шукав собаку, яка від нього втекла, а тоді й заблукав. А ящики з голубами просто трапились йому на шляху. Проте прикордонники з'ясували, що чоловік спочатку перетнув українсько-російський кордон, а потім повернувся.

Долю правопорушника вирішить суд

Швидше за все, голубів привезли для участі в змаганнях. Чоловіка поки що затримали для з'ясування обставин. За незаконний перетин кордону йому загрожує адміністративна відповідальність. Його долю вирішуватиме суд. Правоохоронці поки шукають, кому передати пернатих спортсменів.

Дивіться відео прикордонників: