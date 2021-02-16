Голові Окружного адмінсуду Києва не обрали запобіжний захід. Причина проста – Павло Вовк знову не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Служителі Феміди ухвалили рішення про його примусову доставку.

Про це журналістам повідомили у ВАКС.

До теми Важко спрогнозувати ситуацію, – Ситник про справу Вовка

Примусово доставити Вовка мають 18 лютого

Примусово доставити одіозного суддю на засідання мають 18 лютого. Це вже третє таке рішення про примусову доставку Вовка – проте жодне попереднє не завершилось успішно.

Вовка важко доставити через його статус судді

Те, що Вовк ніяк не може опинитись на засіданні Антикорупційного суду, у НАБУ пояснили його особливим статусом, який значно обмежує процесуальні повноваження.

Цікаво! Президент Зеленський ініціював законопроєкт, яким обмежено повноваження Окружного адмінсуду. Відповідний документ уже зареєстрували у парламенті.

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