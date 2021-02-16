Невловимий Вовк: голову Окружного адмінсуду знову не доставили у ВАКС
Голові Окружного адмінсуду Києва не обрали запобіжний захід. Причина проста – Павло Вовк знову не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Служителі Феміди ухвалили рішення про його примусову доставку.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це журналістам повідомили у ВАКС.
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Примусово доставити Вовка мають 18 лютого
Примусово доставити одіозного суддю на засідання мають 18 лютого. Це вже третє таке рішення про примусову доставку Вовка – проте жодне попереднє не завершилось успішно.
Вовка важко доставити через його статус судді
Те, що Вовк ніяк не може опинитись на засіданні Антикорупційного суду, у НАБУ пояснили його особливим статусом, який значно обмежує процесуальні повноваження.
Головне про справу Павла Вовка:
- НАБУ підозрює голову та суддів Окружного суду у спробі узурпації влади в країні.
- Судді ухвалювали рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- Відповідні аудіозаписи оприлюднили в Антикорупційному бюро.
- У лютому 2021 року ВАКС вже двічі доручав примусово доставити Вовка на засідання.
- Сам Вовк каже, що навіть не є підозрюваним.
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