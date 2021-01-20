Відстороненого головe Конституційного Суду України не впустили на роботу. На шляху Олександра Тупицького до робочого місця знову опинились співробітники управління державної охорони.

Держохорона каже, що виконує розпорядження ДБР

В держохороні пояснили: Тупицького впустити в приміщення КСУ не можуть, бо виконують розпорядження Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє 5 канал.

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Відстороненому голові КСУ не дозволили навіть заїхати у двір будівлі суду. Сам Тупицький запевняє: якщо його офіційно не звільнили, то він має бути присутній на робочому місці, аби не отримати "прогул". Тому позиція в одіозного служителя Феміди залишається тією самою – щодня приходити на роботу.

Указ про відсторонення Тупицького президент підписав у грудні

Зазначимо, що указ про відсторонення Тупицького з посади голови КСУ президент Зеленський підписав 29 грудня 2020. Відповідне клопотання главі держави направили прокурори.



Сам Тупицький звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової із закликом попросити Зеленського скасувати указ. Голова КСУ каже, що статусу підозрюваного у нього ще немає.

У чому підозрюють Олександра Тупицького? Справа Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу. Мовиться про неправдиві свідчення та підкуп свідка. Справа Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу. Мовиться про неправдиві свідчення та підкуп свідка.

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу