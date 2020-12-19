Головну військову базу США і НАТО в Афганістані знову обстріляли: деталі
Під ракетний обстріл потрапила головна військова база США і НАТО в Афганістані. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.
Обстріл стався приблизно о 5:30 в суботу, 19 грудня. Про це повідомляє "Сіньхуа".
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За інформацією представниці уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, у сторону аеродрому Баграм випустили 5 реактивних снарядів з вантажівки, яка була припаркована у населеному пункті Каландар-Хіль.
Шахкар зазначила, що ще 7 ракет не випустили, їх нейтралізували афганські військові.
Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі наразі невідомі. Також немає інформації про жертв чи постраждалих.
Жодне з угрупувань поки не бере на себе відповідальність за атаку.
Що відомо про аеродром Баграм?Він розташований за 50 кілометрів на північ від столиці Кабула. Протягом останніх 19 років є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.
Аеродром Баграм в Афганістані: дивіться карту
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