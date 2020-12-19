Під ракетний обстріл потрапила головна військова база США і НАТО в Афганістані. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Обстріл стався приблизно о 5:30 в суботу, 19 грудня. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Раніше У Кабулі підірвався автомобіль із російськими дипломатами: що відомо

За інформацією представниці уряду провінції Парван Вахіди Шахкар, у сторону аеродрому Баграм випустили 5 реактивних снарядів з вантажівки, яка була припаркована у населеному пункті Каландар-Хіль.

Шахкар зазначила, що ще 7 ракет не випустили, їх нейтралізували афганські військові.

Деталі інциденту і масштаби збитку військовій базі наразі невідомі. Також немає інформації про жертв чи постраждалих.

Жодне з угрупувань поки не бере на себе відповідальність за атаку.

Що відомо про аеродром Баграм? Він розташований за 50 кілометрів на північ від столиці Кабула. Протягом останніх 19 років є головною військовою базою сил США і НАТО в Афганістані.

Зверніть увагу! Нещодавно обстріл з ракет здійснили у кількох районах столиці Афганістану – Кабула. У результаті багато людей загинули. Крім того, наприкінці листопада 2020 року у результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан жертвами стали 17 людей, багато отримали поранення.

Аеродром Баграм в Афганістані: дивіться карту