Командир має бути першим, – головний прикордонник вакцинувався від COVID-19

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко отримав щеплення від коронавірусу COVID-19. Його, як і президента та очільника МОЗ, вакцинували препаратом Covishield.

Вакцинацію провели під час його робочої поїздки в район ООС. А саме – у 59 військовому мобільному госпіталі у Сєвєродонецьку.

Варте уваги Про укріплення кордону з Росією та парад у Луганську: відверте інтерв'ю з Сергієм Дейнеко

Дейнеко наголосив, що як керівник прикордонного відомства хоче власним прикладом показати, що вакцинуватися – необхідно. Адже це допоможе подолати пандемію.

Українських прикордонників вакцинують від COVID-19: дивіться відео ДПСУ

"Хочу, аби підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників", – наголосив голова Держприкордонслужби й закликав підлеглих не боятися цієї процедури.

Коли є сумніви чи вагання – командир має бути першим. Впевнений, що решта прикордонників побачать, що у цьому немає нічого страшного,

– наголосив Дейнеко.

Крім цього, головний прикордонник зауважив, що сам ще не хворів на коронавірус. Тому для нього, як і для решти таких людей, отримати вакцину означає не захворіти.

Загалом у Держприкордонслужбі зафіксували майже 4 700 випадків COVID-19. Станом на 3 березня у лікарні перебувають 269 з них. 10 працівників відомства, на жаль, померли.

Зауважимо, що напередодні вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали також міністр охорони здоров'я Максим Степанов та глава держави Володимир Зеленський.