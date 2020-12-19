У передостанні вихідні 2020 року в українських містах засвітили новірічні ялинки. Цього року не обійшлося й без казусів, але одне можна сказати напевне – різдвяні красуні вже традиційно одна краща за іншу.

Якими були цьогорічні різдвяні ялинки в різних містах вам розповість 24 канал.

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Київ

У столиці головну ялинку країни засвічували мер міста Віталій Кличко в супроводі Святого Миколая. Голограма останнього "охоронятиме" ялинку протягом свят.

Щоправда, саме в столиці не обійшлося без казусу. Одразу після того, як на красуні засяяли вогники, спалахнув і справжній вогонь. На щастя, гірлянду, що зайнялася, миттю потушили.



Головна ялинка країни в Києві / Фото Анни Брикової (для 24 каналу)

Львів

А ось у культурній столиці України вирішили випередити всіх і запалили ялинку ще 18 грудня. Щоправда, через пандемію довелося скасувати традиційні масові гуляння біля львівської красуні.

Вперше за багато років не зміг відвідати це дійство й мер Львова Андрій Садовий – він саме хворіє. Втім, у нього знайшлася гідна заміна – "керувала парадом" дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.



Головна ялинка міста Львова / Фото Львівської міськради

Одеса

Також уже засвітили головну ялинку й у "Південній Пальмірі". Тут в урочистостях з цієї нагоди взяв участь Святий Миколай, а містом проїхалися прикрашені тролейбуси.

Крім того, на Приморському бульварі відкрили "Містечко ласощів", де всім охочим пропонуватимуть різноманітні смаколики.



Головна ялинка міста Одеси / Фото Одеської міської ради

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Маріуполь

На Приазов'ї вигадали цікавий спосіб, як не піддавати людей ризику заразитися коронавірусом. Щоб уникнути натовпів людей, ялинки в різних районах міста запалювали серед ночі на 19 грудня.

Коли містяни прокинулися, то в суботній ранок помітили, що різдвяні красуні вже сяють.



Різдвяна ялинка в Маріуполі / Фото Маріупольської міської ради

Житомир

Тут запалювали головну ялинку міста у вже звичному тандемі Святого Миколая – мера Сергія Сухомлина. Одночасно в центрі міста організували світлове шоу.



Головна ялинка в Житомирі / Фото Житомирської міськради

Кропивницький

І тут двійка ключових осіб залишилася незмінною – Святий Миколай і мер міста Андрій Райкович. Мери всюди різні, але як тільки Святий усюди встигає?



Головна ялинка Кропивницького / Фото Кропивницької міськради

Тернопіль

А ось у Тернополі підійшли до відкриття ялинки дещо креативніше – тут перед тим, як засяяти красуню, влаштували невеличку театральну виставу.



Головна ялинка в Тернополі / Фото Тернопільської міськради

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Луцьк

Засяяли новорічну красуню й на Волині. У Луцьку її прикрасили привітанням з новим 2021 роком.



Головна ялинка в Луцьку / Фото Луцької міської ради

Ужгород

У найзахіднішому обласному центрі України різдвяну ялинку мер Богдан Андріїв також засвічував у компанії Святого Миколая, а також разом із дітьми. Всього на новорічній красуні понад 7 тисяч вогників.



Головна ялинка міста Ужгорода / Фото Ужгородської міської ради