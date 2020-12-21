В Харкові призначать вибори через смерть мера Геннадія Кернеса. Наразі офіційно невідомо, хто саме боротиметься за крісло. Однак політологи вже припускають, що кампанія буде цікавою. Вони навіть називають ймовірних головних кандидатів.

За словами експертів, кандидатів на посаду може бути більше, ніж на місцевих виборах у жовтні. Також можуть з'явитись нові невідомі кандидати, повідомляє 24 канал.

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Можуть з'явитись і кандидати з інших регіонів. Зокрема припускають, що балотуватися може представник місцевого бізнесу Олександр Ярославський.

Політичний експерт Ігор Поліщук назвав таких ймовірних претендентів:

Олександр Фельдман, який посів 2 місце в останній кампанії;

Юлія Світлична – народна депутатка, яка очолює іменну політичну силу.

"Світлична має непогану перспективу – у неї невеличкий антирейтинг, а тому має шанси поборотися", – сказав Поліщук.

Також він додав, що може бути і кандидат від "Європейської Солідарності".

Що кажуть в мерії

Водночас у мерії наразі про вибори не говорять. Там заявили, що спочатку потрібно попрощатися з Геннадієм Кернесом.

Я звернусь в установлений законом термін щодо виборів. Я вважаю, що зараз, поки ми не поховали Геннадія Адольфовича, нам нема про що говорити,

– запевнив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

На запитання про те, чи планує Терехов балотуватися у мери, сказав, що відповідати на це запитання наразі некоректно.

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