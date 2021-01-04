За участю президента Зеленського 4 січня відбулася чергова селекторна нарада стосовно ситуації з COVID-19 в Україні. Її учасники зауважили, що упродовж останніх 5 тижнів захворюваність на коронавірус серед українців спадає.

Водночас зростає кількість тих, хто одужав від COVID-19. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Водночас В Україні захворюваність на COVID-19 перевищує норму у понад 7 разів

Основні підсумки з наради під головуванням Зеленського:

За словами прем’єра Шмигаля, наразі на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а 5 тижнів тому таких було в середньому 28 – 29 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тисяч випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тисяч.

Але! За словами Степанова, існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Президент Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Урядовці доповіли, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем. Загалом у країні на сьогодні є майже 66 тисяч ліжкомісць для хворих з коронавірусом.

Станом на 31 грудня на оформлення допомоги в розмірі 8 тисяч гривень було подано 480 тисяч заяв від ФОПів. За словами прем’єра, майже всі виплати вже здійснені. Так, по 456 тисячах заяв було перераховано кошти в обсязі 3,64 мільярда гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матеріальної допомоги. Президент запропонував використати цю ситуацію для покращення стосунків між державою та бізнесом.

Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес,

– сказав глава держави.

За листопад – грудень здійснена виплата допомоги на загальну суму 443 864 000 гривень для 90 475 сімей фізичних осіб – підприємців, які мають дітей до 10 років.

Крім того, Володимиру Зеленському доповіли, що найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань правоохоронці склали 6 500 протоколів.

Про створення реєстру вакцинованих осіб

Під час наради Зеленський також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб. Зауважимо, що держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.

До теми Скільки українців проти вакцинації від COVID-19: неочікувана статистика

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні за час пандемії вже виявили 1 мільйон 78 тисяч 251 хворого з коронавірусом. За цей час одужали 733 558 людей, а померли від інфекційних ускладнень 18 927 осіб.За минулу добу були виявлені 4 158 випадків хвороби, 73 людини померли, а 4 693 пацієнти одужали.

Зверніть увагу! Навіть глава МОЗ Максим Степанов вважає, що спад захворюваності в Україні є частково штучним, оскільки зменшилась кількість проведених ПЛР-тестувань. За його словами, люди "відклали" діагностику хвороби через новорічні канікули.