Головна перешкода переговорів – це позиція Росії: що сказав представник ТКГ у ПАРЄ

Член української делегації у ПАРЄ Олександр Мережка розповів про труднощі, з якими зіткнулася нова українська делегація в ТКГ. Він підкреслив, що головні перешкоди переговорного процесу пов'язані саме з Росією.

Мережко наголосив, що новий склад української делегації в ТКГ почав працювати у складних умовах. На його думку, тоді перемовини з Росією фактично зайшли у глухий кут.

Важливо Переговори з Росією у нормандському форматі єдині, які мають сенс, – Казанський

Про труднощі

Член української делегації у ПАРЄ пояснив, що від самого початку довелося працювати у "доволі жорстких рамках мінських домовленостей". Він зазначив, що деякі з їх положень стали каменем спотикання в процесі переговорів. Також масла у вогонь додавала позиція російської сторони, яка переконувала, що Росія:

не є стороною мінських домовленостей, а відтак не має жодних обов'язків;

є лише посередником між Києвом, з одного боку, та Донецьком і Луганськом – з іншого.

Своєрідною безкінечною мантрою для російських представників в ТКГ стала цинічна фраза "Росія погодиться з усіма домовленостями, які укладуть між собою Україна та представники Донбасу". Така позиція Росії не відповідає тексту мінських домовленостей, в яких прописано, що Україна та Росія є сторонами домовленостей, а ОБСЄ відіграє роль посередника,

– зауважив Мережко.

Він наголосив, що "позиція Росії, яка, по суті, не бажала виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами, становила головну перешкоду для всього переговорного процесу".

Актуально Виконати неможливо: Єрмак пояснив позицію України щодо мінських домовленостей

Серед досягнень нової української команди в ТКГ за рік, що минув після Паризького саміту, Мережко назвав наступні:

Вдалося зберегти санкції проти Росії, які були прив'язані до виконання мінських домовленостей. Україна довела свою добросовісність як сторони переговорів, на відміну від Росії, в очах західних партнерів та ОБСЄ. Українській делегації, попри тиск і провокації з боку Росії, вдалося зберегти тристоронній формат переговорів (Україна та Росія як сторони переговорів і ОБСЄ як посередник). Українська делегація заявила, що за своєю природою мінські домовленості мають політичні зобов'язання, а не юридичний характер. Українська делегація досягла того, що "представниками ОРДЛО" можуть бути люди, які були змушені залишити окуповану Росією частину Донбасу. Нагадаємо, що сама Росія "представниками ОРДЛО" вважає своїх бойовиків. Вдалося зберегти нормандський формат ведення переговорів, попри спроби Росії повністю ліквідувати цей важливий формат і звести весь переговорний процес лише до Мінського майданчика консультацій.

Однак найбільш значущим досягненням Мінських перемовин за останній рік після Паризького саміту слід вважати досягнення угоди про режим тиші, яке, попри провокації з боку російських окупаційних військ в ОРДЛО, тримається досі,

– підсумував Мережко.

Він додав, що адекватна координація політики України та західних демократій вже дає свої плоди, а з часом шанси на безпечну реінтеграцію Донбасу зростатимуть.

Зауважимо, що 12 лютого Володимир Зеленський заявив про оновлення мінських угод. Це має наблизити зустріч лідерів "нормандської четвірки". Президент зауважив, що відповідний документ вже підготували.