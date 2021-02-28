Голова Європейської ради зацікавився Україною: політик відвідає Донбас

Президент Європейської ради Шарль Мішель хоче влаштувати турне країнами Східного партнерства. Його першою зупинкою буде Молдова, однак згодом політик завітає і в Україну.

Загалом Шарль Мішель планує відвідати Україну, Грузію та Молдову. Його подорож починається 28 лютого.

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Що Шарль Мішель робитиме в Україні

В Україні президент Євроради планує провести 2 дні. У межах візиту в Україну Шарль Мішель планує відвідати Донбас. Там він зустрінеться з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в Україну 2 березня.

3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна пресконференція з Зеленським.

Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Під час неї політики обговорили асоціацію України з Євросоюзом.

Підсумки зустрічі