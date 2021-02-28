Голова Європейської ради зацікавився Україною: політик відвідає Донбас
Президент Європейської ради Шарль Мішель хоче влаштувати турне країнами Східного партнерства. Його першою зупинкою буде Молдова, однак згодом політик завітає і в Україну.
Джерело:Європейська Рада
Загалом Шарль Мішель планує відвідати Україну, Грузію та Молдову. Його подорож починається 28 лютого.
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Що Шарль Мішель робитиме в Україні
В Україні президент Євроради планує провести 2 дні. У межах візиту в Україну Шарль Мішель планує відвідати Донбас. Там він зустрінеться з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна пресконференція з Зеленським.
Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Під час неї політики обговорили асоціацію України з Євросоюзом.
Підсумки зустрічі
- Український прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на активну участь Євросоюзу в установчому саміті "Кримської платформи". Його планують провести у серпні 2021 року в Києві. Також Шмигаль подякував Євросоюзу за постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- Урядовець також від імені президента Зеленського запросив президента Європейської Ради в Україну. Мішель погодився на цю пропозицію.
- Політики говорили про перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС, що має відбутися вже у 2021 році. Євросоюз хоче, зокрема, поглибити співпрацю з Україною у цифровій та екологічній сферах. Крім цього, мовиться і про підписання у короткі терміни угоди про спільний авіаційний простір.
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