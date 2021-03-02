"Ми – ваші друзі": голова Євроради Мішель провів переговори з президентом Зеленським

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з першим офіційним візитом в Україну. Разом з президентом Володимиром Зеленським Мішель вирушив на Донбас. Під час переговорів очільник Євроради запевнив про підтримку України Брюсселем.

Мішель та Зеленський прибули у пункту в'їзду-виїзду "Щастя", що на Луганщині. Голова Євроради та український президент обмінялись словами підтримки та обіцянками.

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Зеленський розповів про кроки у судовій реформі

Зеленський запевнив, що бачить підтримку європейських партнерів не лише у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, мовиться про проведення судової реформи та вдосконалення судової системи України.

Вчора на форумі ("Україна 30. Розвиток правосуддя" – 24 канал) була презентована трирічна Стратегія розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства. Для втілення її у життя я налаштований найближчим часом підписати відповідний указ,

– зазначив Зеленський.

Мішель пообіцяв Україні підтримку ЄС

Президент зауважив, що внесок ЄС у побудову незалежної судової системи в Україні – дуже великий. Мішель, своєю чергою, запевнив, що Брюссель підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а також проведення реформ.

Пане Президенте, ми – ваші друзі. Ми будемо вас підтримувати на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні,

– наголосив Шарль Мішель.

Проте голова Євроради зауважив, що у сфері судочинства Україні треба ще дуже багато зробити, також докласти зусиль у боротьбі з корупцією.

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Проведення судової реформи покращить бізнес-клімат

"Українські громадяни заслуговують на судову систему, що поважатиме правосуддя, застосовуватиме його й демонструватиме, що немає безкарності для злочинів", – наголосив Мішель.

Саме ефективне впровадження судової реформи, вважає голова Євроради, значно покращить бізнес-клімат в Україні.