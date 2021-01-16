Очільниці ВАКС Олена Танасевич підтвердила, що була присутня на неформальному заході 23 грудня. Однак там вона не спілкувалася ані з підозрюваним главою Окружного адмінсуду Павлом Вовком, ані з очільником КСУ Олександром Тупицьким.

Танасевич заявила, що навіть не знайома з фігурантами справ особисто. Про це вона сказала у коментарі Transparency International Ukraine.

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Голова ВАКС зазначила, що "спочатку не бачила" у приміщенні Вовка і Тупицького.

Особистого спілкування мого з тими особами, яких ви зазначили, під час цього заходу не було. Ба більше, цього спілкування ніколи не було, я особисто не знайома й особисто не спілкуюся,

– додала Танасевич.

На її думку, така зустріч може бути цілком очевидною, але "головне – не виходити за межі та зберегти свою неупередженість". Очільниця ВАКС заявила, що виконала ці умови.

На неформальному заході, за словами голови ВАКС, вона побачила кілька знайомих облич, привіталася, поспілкувалася на людські теми, після чого сказала, що має їхати. Також Танасевич пояснила, що не вбачає в ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї доброчесності та не збирається йти у відставку.

У відставку я подати не можу за законом, бо для цього треба пропрацювати на посаді судді понад 20 років, і не буду цього робити, бо похідних даних для цього немає,

– підсумувала вона.

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