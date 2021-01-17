Глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак отримує 625 тисяч гривень заробітної плати. За його словами, вона менша ніж у попереднього керівника компанії.

Жмак про свою зарплату

Голова Укрзалізниці не приховує свою зарплату, бо "це будь-хто може побачити у декларації". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР" тощо. Вона, я б сказав, нижче від ринкового рівня для такого підприємства як Укрзалізниця,

– наголосив Жмак.

Він додав, що його зарплата значно менша за ту, яку отримував попередній керівник Укрзалізниці Євгеній Кравцов. За словами Жмака, вона "викликала дуже великий суспільний резонанс".

Жмак також наголосив, що заробітну плату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії – Кабінет міністрів України.

Що відомо про Володимира Жмака