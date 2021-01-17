Нижча від ринкового рівня: голова Укрзалізниці про свою зарплату розміром 625 тисяч
Глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак отримує 625 тисяч гривень заробітної плати. За його словами, вона менша ніж у попереднього керівника компанії.
Жмак про свою зарплату
Голова Укрзалізниці не приховує свою зарплату, бо "це будь-хто може побачити у декларації". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР" тощо. Вона, я б сказав, нижче від ринкового рівня для такого підприємства як Укрзалізниця,
– наголосив Жмак.
Він додав, що його зарплата значно менша за ту, яку отримував попередній керівник Укрзалізниці Євгеній Кравцов. За словами Жмака, вона "викликала дуже великий суспільний резонанс".
Жмак також наголосив, що заробітну плату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії – Кабінет міністрів України.
Що відомо про Володимира Жмака
- У 2012 – 2014 роках Жмак був членом ради Європейської бізнес-асоціації (EBA).
- Обіймав керівні посади в групі у провідній приватній нафтовій компанії світу ТНК-БП.
- Був радником президента "Київстару".
- Впродовж 2015 – 2016 років Жмак був першим заступником голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
- 26 серпня 2020 року Кабмін призначив чоловіка головою правління Укрзалізниці.
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